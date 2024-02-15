Путин заявил, что Западу нужно менять политику в отношении РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ставка на продолжение войны с Россией не принесла результатов, западным странам нужно менять свою политику и искать компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью Павлу Зарубину он отметил, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время в Киеве заявил о необходимости продолжения войны с Россией и нанесения ей стратегического поражения.

"Видимо, они рассчитывали на такой результат, но, как я и сказал господину Карлсону, если они видят, что результат не получается, видимо, нужно вносить коррективы, но это уже вопрос искусства политики, потому что политика, как известно, это - искусство компромиссов", - сказал российский президент.