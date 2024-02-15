Думе предложили списывать кредиты военных, получивших II группу инвалидности

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о списании кредитов для военнослужащих, получивших II группу инвалидности.

"Законопроектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 2 ФЗ № 377, согласно которым прекращение кредитных обязательств осуществляется, в том числе в случае признания военнослужащего инвалидом II группы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и признанного по решению военно-врачебной комиссии не пригодным к военной службе", - говорится в законопроекте, опубликованном в базе данных Госдумы в четверг.

В настоящее время данная норма распространяется на погибших военнослужащих и получивших первую группу инвалидности.

Положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, и не распространяются на обязательства военного - участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих по кредитному договору, заключенному в целях приобретения жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа, говорится в документе.

Законопроект № 553563-8 внесен депутатами-единороссами Андреем Картаполовым, Василием Пискаревым, Сергеем Неверовым, Андреем Красовым, Натальей Костенко и другими.