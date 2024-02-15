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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Думе предложили изменить механизм списания кредитов военнослужащим

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов-единороссов внесла в Госдуму законопроект № 553563-8, который позволяет военнослужащим, признанным инвалидами II группы во время выполнения задач в ходе специальной военной операции, получить списание кредитов, включая ипотечные. Пока списание кредитов предусмотрено только для инвалидов I группы.

По закону банки должны списывать кредиты (включая ипотечные), если военнослужащий погибает при выполнении задачи в период специальной военной операции. Также кредиты могут быть списаны, если военнослужащий умирает позже из-за полученных в ходе спецоперации ранений или в случае объявления судом о его смерти. Кредиты также могут быть списаны, если военнослужащий признан инвалидом I группы. Связь между заболеванием, приведшим к смерти военнослужащего, а также связь между его признанием инвалидом I группы и выполнением им задач специальной военной операции устанавливается военно-врачебными комиссиями и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Во внесенном законопроекте уточняется, что обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются не только при признании инвалидом I группы, но также при признании инвалидом II группы, при этом добавляется необходимость также признать его не пригодным к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет распространяться на правовые связи, возникшие после 24 февраля 2022 года.

В октябре 2022 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что нагрузку по списанию кредитов военнослужащих возьмут на себя банки, а не государство.

Алексей Моисеев Госдума Минфин
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