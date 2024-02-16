Минпромторг пригрозил ритейлерам регулированием продаж газет при отказе от их реализации

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг решил поддержать печатную периодическую прессу РФ, рекомендовав торговым сетям в течение месяца проработать вопрос ее реализации в супермаркетах, сообщило министерство в пятницу.

"В противном случае, с учетом социальной значимости вопроса, министерство будет вынуждено ввести нормативное регулирование этого направления и инициировать законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках магазинов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проблема продажи печатных СМИ в розничных торговых сетях обсуждалась на совещании в Минпромторге под руководством замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

"Чтобы россияне имели свободный доступ к традиционным отечественным СМИ – газетам и журналам – торговым сетям нужно наладить продуктивное взаимодействие с российскими издателями и вернуть на прилавки магазинов периодические печатные издания", - считают в министерстве.

В сообщении Минпромторга со ссылкой на Евтухова отмечается, что "часть торговых сетей (например, "Магнит", "Лента" и ряд других) ответственно подходят к делу и уже работают с печатной периодикой". При этом, по мнению замглавы министерства, "объёмы и представленность печатной продукции можно и нужно наращивать".