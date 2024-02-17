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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Глава Севастополя сообщил о розыске провокаторов, пытавшихся устроить панику

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В городских интернет-ресурсах Севастополя множится провокационная информация о якобы предстоящей стрельбе в школах, ее авторов уже ищут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По чатам и пабликам Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах. Все оперативные службы знают об этой информации, тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он призвал родителей не пересылать такие сообщения и не делиться ими. "Таким образом вы играете на руку тем, кто устраивает такую провокацию. На этот канал уже подписалось больше 500 человек", - констатировал губернатор.

Развожаев попросил присылать в чат-бот его телеграм-канала скриншоты, ссылки и другие сведения о том, кто и откуда пересылает подобные сообщения, что, по его словам, поможет силовым ведомствам.

Севастополь Михаил Развожаев
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