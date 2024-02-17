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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Несколько человек пострадали при детонации боеприпаса в спортшколе в Мелитополе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали после детонации боеприпаса в спортивной школе №3 в Мелитополе (Запорожская область), сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по области.

"Во время демонстрации оружия (ручного противотанкового гранатомета) в ходе турнира по самбо было произведено непроизвольное нажатие на курок. В результате произошла детонация боеприпаса, несколько человек получили незначительные травмы", - говорится в его телеграм-канале.

По данным управления СК, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Следователи проводят процессуальную проверку, назначены медицинские и баллистические судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

Как добавили в управлении, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В оперативных службах Запорожской области сообщили о прозвучавшем в школе хлопке в субботу днем около 13:50 по Москве. Всех находившихся в здании эвакуировали.

Мелитополь Запорожская область
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