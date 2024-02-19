Россияне получили 7 и 8,5 лет колонии за ввоз фальшивых долларов в РФ и Киргизию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы назначил наказание в виде 7 и 8,5 лет колонии двум фигурантам дела о перевозке и сбыте фальшивой валюты в России и Киргизии, сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По его данным, два гражданина России признаны виновными по части 3 статьи 186 УК РФ. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Операция по задержанию фальшивомонетчиков проводилась совместно ФСБ, МВД РФ и Государственным комитетом национальной безопасности Киргизии.

"В рамках возбужденных уголовных дел, расследованных Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве по части 3 статьи 186 (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК России, а также Главным следственным управлением Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики по части 1 статьи 233 (подделка денег и ценных бумаг) УК Киргизии, одновременно в Москве и Бишкеке установлены и задержаны три активных участника (два гражданина России и один гражданин Киргизии) международной организованной преступной группы, изъяты банковские билеты ФРС США в сумме более 50 тыс. долларов", - отметили в ФСБ.

Предположительно, поддельные купюры поступали в Россию и Киргизию из-за рубежа, добавили там.

В ЦОС сообщили, что в ходе обысков у осужденных обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также образцы поддельной валюты в различном денежном эквиваленте (доллары, евро).