Поправки о самозапрете на выдачу потребительских кредитов прошли I чтение

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект о механизме для граждан по введению самозапрета на выдачу потребительских кредитов.

Законопроект № 341256-8 в апреле в палату внесла группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект предусматривает, что граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой.

Установить и снять запрет можно будет бесплатно с помощью портала госуслуг, или обратившись в МФЦ. Информация о самозапрете или о его снятии будет внесена в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило соответствующее заявление до 22:00 по Москве, если позднее - на следующий день.

Обязательное условие для получения услуги - наличие СНИЛСа. Он будет служить для идентификации человека, так как на данный момент это единственный документ, который не меняется в течение жизни, в отличие, например, от номера паспорта.

Банки и МФО до заключения договора должны будут запросить у всех квалифицированных кредитных бюро информацию о наличии запрета у клиента на выдачу кредитов. Если запрет установлен, то кредитная организация или МФО должны будут отказать в услуге. Если договор все же заключен, он может быть аннулирован по заявлению гражданина.

Законопроектом также предлагается ввести "период охлаждения" для снятия запрета, это можно будет сделать на второй день после того дня, как информация о запрете была включена в кредитную историю.

Механизм самозапрета не будет распространяться на займы от кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также ломбардов, поскольку риски мошенничества при их выдаче оцениваются как минимальные.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2024 года.