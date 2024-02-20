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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Мишустин сообщил о новой тест-системе для выявления наследственных болезней у новорожденных

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В России зарегистрирована новая тест-система для определения у новорожденных наследственных заболеваний, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Реализация инициатив социально-экономического развития".

"Разрабатываются препараты на основе клеточных технологий. Уже зарегистрирована одна тест-система для новорожденных. Она способна выявить около 2,5 тысяч наследственных заболеваний в первые дни жизни малыша, - сказал он.

По его словам, также завершаются клинические испытания продуктов тканевой инженерии для лечения болезней суставов и переломов. "Такую терапию сможет получать широкий круг пациентов", - отметил Мишустин.

Михаил Мишустин
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