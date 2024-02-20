В Думу внесен проект о реформе ЗПИФ для квалифицированных инвесторов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о модернизации работы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов.

Ключевые изменения заключаются во введении инвестиционных паев разных классов с разными правами, возможности "переквалификации" фондов для различных типов инвесторов. Кроме того, предлагается увеличить максимальный срок существования ЗПИФ для квалифицированных инвесторов с 15 до 49 лет с целью финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов.

Документ (№557693-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Долгосрочное планирование

Согласно действующему законодательству, срок действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом не должен быть менее 3 и более 15 лет. Подготовленный законопроект предлагает установить максимальный срок действия для ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (т.е. ЗПИФ для квалифицированных инвесторов) – 49 лет с начала формирования фонда.

Авторы отмечают, что крупные инвестиционные проекты требуют много времени для реализации и окупаемости. Например, строительство инфраструктуры или разработка нефтегазовых месторождений может занять годы. Паевые инвестиционные фонды могут участвовать в таких проектах, и увеличение срока их функционирования позволяет проектам достичь планируемых результатов. "Также в долгосрочной перспективе за счет такого длительного срока могут быть сглажены колебания рынка и уменьшено влияние краткосрочных факторов на инвестиционные результаты", - говорится в пояснительной записке.

Разные классы

В закон "Об инвестиционных фондах" вводится новая статья: инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда разных классов. Предполагается, что в рамках ЗПИФ, который предназначен для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрена выдача инвестиционных паев нескольких классов, то есть владельцы паев в рамках ЗПИФ могу иметь разные права. При этом в законопроекте уточняется, что в этом случае правила доверительного управления не могут предусматривать неполную оплату инвестиционных паев при их выдаче.

Каждый класс может иметь свои особенности, такие как количество голосов на общем собрании владельцев инвестиционных паев, правила выплаты дохода, возможность требовать выделения имущества при погашении инвестиционного пая, преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Правила могут предусматривать отсутствие у владельцев инвестиционных паев одного или нескольких классов права на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания владельцев инвестиционных паев. При этом уточняется, что в этом случае правила доверительного управления ЗПИФ должны предусматривать право на получение дохода по таким инвестиционным паям.

Если ЗПИФ выпускает паи разных классов, то правила управления должны установить уникальные обозначения, чтобы можно было различать паи разных классов друг от друга.

Согласно действующему законодательству, нельзя исключать из правил управления паевым инвестиционным фондом указание на то, что паи предназначены для квалифицированных инвесторов. Предлагается убрать этот запрет. При этом, согласно тексту законопроекта, исключение из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, допускается в случае соблюдения условий, установленных ЦБ.

"Такие поправки будут актуальны для инвестиционных фондов, которые на начальном этапе были ориентированы на более рискованные активы, однако со временем предприняли шаги, направленные на снижение рисков и приведение фонда в соответствие с требованиями к фондам для неквалифицированных инвесторов. Примером такого фонда может быть "арендный" фонд, в состав активов которого на начальном этапе входила строящаяся недвижимость, однако со временем (после введения объектов в эксплуатацию) данное имущество стало использоваться для предоставления в аренду", - говорится в пояснительной записке.

Предельная сумма для несогласных

Согласно действующему законодательству, если владельцы ЗПИФ для квалов не согласны с изменениями правил управления фондом, передачей управления другой компании и на общем собрании голосовали против таких изменений, то они могут потребовать вернуть деньги за свои паи. Законопроект предусматривает возможность установления предельной суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, голосовавшим против принятия решений на общем собрании. Если сумма компенсации превышает установленный лимит, то заявки на погашение инвестиционных паев будут удовлетворены пропорционально заявленным требованиям.

Личные фонды

Законопроект предлагает закрепить возможность совмещения деятельности по доверительному управлению активами паевого инвестиционного фонда с деятельностью по управлению личными фондами, стоимость имущества которых превышает 200 млн руб., а также относит личные фонды к квалифицированным инвесторам.

Законопроект о личных фондах был принят Госдумой летом 2021 года, он позволяет обеспеченным россиянам создавать в РФ личные фонды для управления имуществом, бизнесом, активами. Минимальный взнос в такой фонд должен составлять 100 млн рублей, при этом стоимость этого имущества определяется на основании оценки его рыночной стоимости.

"В части совмещения деятельности по доверительному управлению активами паевого инвестиционного фонда с деятельностью по управлению личными фондами, которые не так давно появились в российском законодательстве. В силу схожести указанных видов деятельности с точки зрения необходимых для этого компетенций и ресурсов (опыт в управлении активами, наличие человеческих ресурсов, позволяющих обеспечить профессиональное управление личным фондом, а также возможность управляющей компании инвестиционного фонда предложить доступ к разнообразным инвестиционным возможностям, которые могут быть важны для эффективного управления личным фондом) представляется логичным допустить возможность их совмещения. Такое изменение положительно скажется на рынке доверительного управления", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.