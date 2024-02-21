Голосование на выборах президента РФ пройдет в 144 иностранных государствах

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На президентских выборах за пределами России будет создано 288 избирательных участков в 144 иностранных государствах, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.

"Мы сегодня предлагаем в соответствии с теми сведениями, информацией, полученной из министерства иностранных дел, дополнить перечень образованных участков (...) 12 дополнительными избирательными участками: 10 - в Абхазии и один - на Кипре, а также новообразованный участок в Молдавии", - сказал Андреев в ходе заседания ЦИК в среду.

"Таким образом за пределами территории РФ будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, плюс к ним уже ранее созданные семь избирательных участков на территории города Байконур. Итого число избирательных участков за рубежом составит 288 в 144 иностранных государствах", - отметил член комиссии.

Андреев добавил, что избирательные участки за пределами территории РФ могут образовываться руководителями загранучреждений не позднее, чем за пять дней до дня голосования, то есть не позднее 9 марта.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.