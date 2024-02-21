Думе предложили разрешить оспаривать приостановку регистрации прав на недвижимость вне суда

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о возможности внесудебного обжалования решений о приостановлении регистрации прав на недвижимость. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра, законопроект подготовило это ведомство.

По словам статс-секретаря - заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, сейчас в досудебном порядке можно обжаловать только решения о приостановлении кадастрового учета.

Уточняется, что для рассмотрения заявлений создадут центральную апелляционную комиссию, региональные и межрегиональные апелляционные комиссии.

Планируется, что изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.