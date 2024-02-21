Принят в I чтении проект о поддержке промышленных инвестпроектов за рубежом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в первом чтении одобрила законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О промышленной политике в РФ", направленный на господдержку российских комплексных инвестиционных проектов за рубежом.

Проект закона №518788-8 направлен на расширение поддержки ЕРС-подрядчиков через закрепление в действующем законодательстве термина "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств" и определение способа его государственной поддержки, поясняли ранее "Интерфаксу" в Минпромторге.

В случае принятия законопроекта EPC-подрядчики смогут напрямую выступать получателями льготных кредитов под субсидии государства в рамках проекта "Международная кооперация и экспорт". Дофинансировать нацпроект под эти цели не планируется, объем субсидий и льгот на поддержку ЕРС-подрядчиков будет определен в рамках существующих и создаваемых инструментов нацпроекта, отмечали в министерстве.

Поддержка ЕРС-подрядчиков предполагается при реализации проектов в дружественных странах. В качестве проектов комплексного строительства могут выступать: бондовые склады и зоны, транспортно-логистические центры (транзит и хранение продукции без необходимости прохождения таможенных процедур), промышленные кластеры (создание промышленного производства за рубежом), портовая инфраструктура (строительство морских портов и транспортных терминалов).

"Реализация таких проектов позволит субъектам деятельности в сфере промышленности нарастить экспорт произведенной в РФ промышленной продукции на целевые рынки, кроме того, будет способствовать долгосрочному присутствию на внешних рынках, обеспечивая тем самым стимулирование промышленного производства в РФ", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.