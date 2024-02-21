Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Минстрой предложил обязать муниципалитеты использовать типовые проекты

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой России предлагает обязать муниципалитеты использовать типовые проекты при их наличии в банке типовых решений на бюджетных объектах, заявил в Совете Федерации глава ведомства Ирек Файзуллин.

"1 046 объектов принято для типового использования регионами. (...) У нас еще появилось новое направление, когда мы формируем банки типовых решений в крупных комплексных проектах. (...) Эти проекты являются рекомендуемыми и все равно регионам хочется попроектировать, поэтому мы сейчас вносим изменения, когда при наличии в типовом банке проектов они станут обязательными для использования на бюджетных объектах", - сказал министр.

По его словам, изменения могут внести на рассмотрение правительства в ближайшие пару месяцев.

Минстрой Ирек Файзуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин призвал министров стать более открытыми для диалога с депутатами

Котировки "Мечела" усилили падение после публикации производственных показателей

Приюты для животных и организации по вопросам семьи смогут получать господдержку

Приюты для животных и организации по вопросам семьи смогут получать господдержку

Сенаторы одобрили закон о самозапрете на кредиты

Сенаторы одобрили закон о самозапрете на кредиты

Киви банк закрыл офисы

Задержан подозреваемый в подготовке теракта против силовика в Подмосковье

ФСБ обвинила британскую организацию British Council в разведдеятельности

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

Что произошло за день: вторник, 20 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });