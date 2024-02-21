Минстрой предложил обязать муниципалитеты использовать типовые проекты

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой России предлагает обязать муниципалитеты использовать типовые проекты при их наличии в банке типовых решений на бюджетных объектах, заявил в Совете Федерации глава ведомства Ирек Файзуллин.

"1 046 объектов принято для типового использования регионами. (...) У нас еще появилось новое направление, когда мы формируем банки типовых решений в крупных комплексных проектах. (...) Эти проекты являются рекомендуемыми и все равно регионам хочется попроектировать, поэтому мы сейчас вносим изменения, когда при наличии в типовом банке проектов они станут обязательными для использования на бюджетных объектах", - сказал министр.

По его словам, изменения могут внести на рассмотрение правительства в ближайшие пару месяцев.