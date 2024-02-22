Роструд сообщил, что 12 млрд долгов по зарплате россиян погасили в 2023 году

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В прошлом году при вмешательстве трудовых инспекторов работодатели погасили более 12 млрд долгов по заработной плате, сообщил глава Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в четверг.

"В целом, говоря о 2023 годе применительно к надзору сфере труда, были восстановлены права свыше 300 тысяч работников, свыше 12 млрд долгов по заработной плате было погашено при непосредственном участии наших инспекторов", - сказал Иванков.

Он отметил, что "на треть сократилось количество жалоб на нарушение трудовых прав, а имеющихся среди них жалоб на задержки по заработной плате - еще в два раза".

"Это еще раз подчеркивает правильность и эффективность нашего вектора на профилактику. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - пообещал Иванков.

Он напомнил, что президент РФ ставил задачу не только выявлять нарушения, но прежде всего помогать.

"В 2023 году по сравнению с 2022 годом мы на 80% сократили количество проверок. При этом на 30% увеличили количество профилактических мероприятий. И за прошлый год мы их провели свыше 1 миллиона", - отметил Иванков.

По его словам, профилактический визит - это то, что стало наиболее востребовано работодателями. "Если в 2022 году у нас было 118 тыс. таких профвизитов, то в 2023 - уже 190 тыс. И, что очень важно, мы видим, что работодатель начинает воспринимать инспектора труда не как человека, который придет, проверит и накажет, а именно как помощника", - сообщил глава Роструда.

Он заметил, что ведомство разработало новый алгоритм, который строится на взаимодействии инспектора с работодателем, в результате которого более 50% обращений о нарушении прав работника удается решать без проверок.

"Но проверки, естественно, остаются. Проверка - это крайняя мера. Они должны проводиться только в том случае, если действительно есть большой риск. И здесь индикаторы риска, которые сейчас активно внедряются, для нас очень важный, серьезный инструмент. В 2023 году мы работали с четырьмя индикаторами риска. 668 проверок провели, по результатам которых были восстановлены права почти 8 тысяч человек", - сказал Иванков.