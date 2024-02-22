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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Бывший футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

Бывший футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование
Дани Алвес на скамье подсудимых в зале суда в Барселоне
Фото: EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Барселоне в четверг признал бывшего защитника сборной Бразилии по футболу Дани Алвеса виновным в изнасиловании и приговорил его к 4,5 годам тюрьмы.

Как сообщает The Guardian, в суде 40-летний Алвес отрицал свою вину. Он может обжаловать приговор.

Сторона обвинения просила назначить экс-футболисту девять лет тюрьмы, представители пострадавшей настаивали на том, чтобы Алвесу дали 12 лет тюрьмы. Защита Алвеса просила суд оправдать его или, в случае признания виновным, ограничиться годом лишения свободы и компенсацией.

Алвес находился под стражей с января 2023 года, ему отказали в освобождении под залог.

Как сообщалось, в начале января 2023 года в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что 31 декабря 2022 года Алвес изнасиловал ее в одном из ночных клубов в Барселоне.

Алвес играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год и с 2021 по 2022 год, выиграл в ее составе множество национальных и международных титулов. С июля 2022 года он был игроком мексиканского клуба "УНАМ Пумас", на фоне обвинений в сексуальном насилии команда расторгла с Алвесом контракт.

Дани Алвес
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