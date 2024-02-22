Российский суд счел незаконным следование Linde санкциям Евросоюза

Суд считает, что российские "дочки" Linde могли бы взять на себя возврат аванса за нарушенный контракт

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Инжиниринговая компания Linde неправомерно следовала санкциям Евросоюза против российского заказчика ООО "РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи"), решил Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд отметил, что российские дочерние компании международной группы могли бы взять на себя урегулирование обязательств по возврату аванса за нарушенный контракт.

Решение

Российский суд удовлетворил иск РХА к компаниям группы Linde о взыскании задолженности по контракту на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Ленинградской области. Первоначально иск был заявлен в 106 млрд рублей, итоговая сумма взыскания составляет в пересчете 114 млрд рублей. Невозвращенная часть аванса была уменьшена на 300 млн евро за счет урегулирования участником консорциума ООО "Ренконс Хэви Индастрис", при этом выросла оценка ущерба и процентов.

Резолютивная часть решения была объявлена 16 февраля, полный текст изготовлен 20 февраля 2024 года.

Судебный процесс начался в декабре 2022 года наложением ареста на российские активы Linde. В марте 2023 года РХА обратился с иском о взыскании денежных средств солидарно с германской Linde GmbH в качестве задолженности по контракту и с ирландской Linde PLC в качестве задолженности по договору поручительства.

Общая цена контракта составляла 5,9 млрд евро, из которых "РусХимАльянс" заплатил 1,024 млрд евро. Linde приступила к работам в июле 2021 года и в мае 2022 остановила их со ссылкой на введенные в апреле 2022 года санкции ЕС.

Истец уверен, что "санкционные нормы не налагают обязанностей на российских граждан и юридических лиц, так как противоречат основам правопорядка Российской Федерации". Право требовать возмещения убытков сохраняется за РХА, также признал в своем заключении королевский адвокат Англии и Уэльса Шантану Маджумдар (контракт подписан по английскому праву).

Суд решил взыскать солидарно с Linde GmbH, Linde PLC, Linde UK Holdings No.2 Limited, Commercium Immobilien-Und Beteiligungs GmbH в пользу "РусХимАльянса" задолженность в размере 692,931 млн евро и 44,484 млрд рублей убытков и процентов. Решено обратить взыскание на имущество в виде всех акций АО "Линде Газ Рус" и АО "Линде Уралтехгаз", всех долей ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Праксэа Рус", ООО "Праксайр Волгоград", а также 50% ООО "Линде Азот Тольятти" и 19,9% ООО "Газпром Линде Инжиниринг".

Логика суда

Отвергнуто оправдание остановки работ санкциями: "Суд в любом случае не может принять доводы ответчика исключительно со ссылкой на санкции ЕС, поскольку применение санкционных норм ЕС противоречит публичному порядку Российской Федерации".

"Ответчики должны были в соответствии с правопорядком РФ сделать все для того, чтобы исполнить свое обязательство. В том числе они могли возложить исполнение обязательств по возврату авансов и возмещению убытков на входящие в группу компаний Linde и фактически контролируемые из того же единого центра российские юридические лица. Вместо такого добросовестного поведения Linde выбрала иную модель поведения - нарушить публичный порядок РФ в условиях сохранения возможности своему российскому бизнесу, который до сих пор продолжает функционировать на территории РФ, извлекать прибыль от своей деятельности с целью ее будущего распределения в пользу иностранного центра принятия решений. Неприемлема ситуация, когда группа компаний Linde сможет также избежать обращения взыскания на свои самые крупные российские активы путем структурирования владения через технические компании, не ведущих по факту никакой операционной деятельности по месту своей регистрации", - говорится в решении суда.

Документ также приводит ссылки на другие кейсы, когда ответственность перед российскими кредиторами возлагалась на российскую часть бизнеса международного холдинга, соблюдающего санкции: иск Совкомбанка против Citibank, Банка "ФК Открытие" к Goldman Sachs, А1 Capital Limited к Credit Suisse, РЖД к Siemens AG и ООО "Сименс Мобильность", АНО "ТВ-Новости" к Google.