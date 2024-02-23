Два летательных аппарата упало на Кубани

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Операштаб Кубани сообщает о падении двух летальных аппаратов в Каневском районе, пострадавших нет.

"Около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов. По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 м кв.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы жилым домам нет, среди жителей хутора никто не пострадал.

"В настоящий момент идет ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы", - добавили в оперштабе.