Ракетная опасность объявлена в Курской области

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске и Курской области.

"Курск и Курский район - ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в четверг.