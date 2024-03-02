Путин и Лукашенко обсудили отношения двух стран и международную обстановку

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России еще раз поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в Белоруссии", - говорится в сообщении.

"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки", - сообщает пресс-служба Кремля.