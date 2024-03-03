Часть кровли обвалилась в гараже больницы свердловского Качканара

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Две машины скорой помощи повреждены при обвале части кровли в гараже центральной больницы города Качканар Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"В момент обрушения сотрудников в гараже не было. Пострадавших нет. Ущерб нанесен двум машинам. Принимаются оперативные меры по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел накануне вечером. С утра воскресенья на месте работают сотрудники ведомства. Машины скорой помощи решено перебазировать на стоянку горэнерго, а в понедельник подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания.

Как добавили в пресс-службе, на оказание скорой медпомощи жителям города инцидент не повлиял.