Сухая трава загорелась на площади 1 тыс. кв. м в Астраханской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Возгорание камыша и сухой растительности тушат в Астраханской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 16:04 (15:04 по московскому времени) поступило сообщение о возгорании камыша и сухой растительности по адресу: Приволжский район, село Осыпной Бугор, ул. Солнечная. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров, огнем уже пройдено 3 га", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу.

В тушении задействованы 60 человек и 20 единиц техники.