Суд по иску НМТП арестовал сухогруз за разлив нефтепродуктов в порту Новороссийска

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ПАО "Новороссийской морской торговый порт" о принятии обеспечительных мер, наложив арест на судно "Hai Jin Jiang" (флаг Панамы) за разлив мазута в акватории морского порта Новороссийск в феврале.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, "НМТП" 28 февраля 2024 года обратился в арбитражный суд региона с иском к Wealth Holdings Shipping РТЕ (Сингапур) и Haijinjiang Ship Management Co Ltd (Шанхай) о принятии предварительных обеспечительных мер в виде наложения ареста на сухогруз "Hai Jin Jiang", судовладельцами которого они являются.

В обоснование заявления истец ссылался на то, что 22 февраля 2024 года при стоянке сухогруза у грузового причала №5 "НМТП" произошла течь из топливного танка этого судна (предположительно тяжелое бункеровочное топливо), что привело к загрязнению акватории порта Новороссийск нефтепродуктами.

Для локализации и ликвидации разлива с поверхности морской акватории "НМТП" привлек собственный персонал и технику, а также силы и средства сторонних организаций. Прямой ущерб за локализацию и ликвидацию последствий загрязнения "НМТП" оценил в 43,24 млн рублей.

Стивидор отмечает, что обращался с требованием к судовладельцу о предоставлении гарантии возмещения ущерба до окончания погрузки судна. Однако судовладельцем требования компании о предоставлении гарантийного платежа или независимой безотзывной банковской гарантии были проигнорированы, что и послужило поводом для обращения в суд с исковым заявлением.

Изучив представленные документы, суд пришел к выводу, что непринятие заявленных предварительных обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта и причинить существенный ущерб заявителю.

"Судовладельцем судна являются иностранные юридические лица. У заявителя нет информации об ином имуществе этих иностранных лиц на территории РФ помимо спорного судна. Судно "Hai Jin Jiang" было задержано по распоряжению капитана порта Новороссийск 27 февраля 2024 года на 72 часа. Однако по истечении этого времени указанное судно может в любой момент изменить местоположение, в том числе выйти за пределы юрисдикции РФ, где будет затруднительно наложить на него арест или исполнить судебный акт о взыскании убытков. Таким образом, непринятие предварительных обеспечительных мер в виде ареста судна приведет к невозможности исполнения судебного акта", - поясняется позиция суда.

По данным Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба", площадь нефтеразлива в акватории морского порта Новороссийск 22 февраля составила 300 квадратных метров. За период проведения аварийно-спасательных работ спасатели ликвидировали загрязнение, передав на утилизацию около 120 тонн нефтепродукта. Своевременно принятые меры по ликвидации нефтеразлива предотвратили дальнейшее распространение масштабного загрязнения акватории, уточняется в сообщении.

"Новороссийский морской торговый порт" – одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.