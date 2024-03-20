Ущерб от разлива нефтепродуктов в феврале в порту Новороссийска оценили в 450 млн руб.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Росприроднадзор оценил ущерб от загрязнения Черного моря нефтепродуктами из судна Hai Jin Jiang (флаг Панамы) в 450 млн рублей, написала глава ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

"22 февраля 2024 года в морском порту Новороссийск произошел разлив нефтепродуктов из судна Hai Jin Jiang. По подсчетам специалистов службы, размер вреда Черному морю составил более 450 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца направлено требование о добровольном возмещении вреда. На Hai Jin Jiang наложен арест - пока не будет возмещен вред, судно не покинет территорию морского порта Новороссийск", - написала Радионова.

По данным Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба", площадь нефтеразлива 22 февраля составила 300 кв. метров. За период аварийно-спасательных работ спасатели ликвидировали загрязнение, передав на утилизацию около 120 тонн нефтепродукта. Своевременно принятые меры предотвратили дальнейшее распространение масштабного загрязнения акватории, отмечалось в сообщении.

В марте Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ПАО "Новороссийский морской торговый порт" о принятии обеспечительных мер, наложив арест на судно Hai Jin Jiang за разлив мазута в акватории порта. Ответчиками до делу выступали Wealth Holdings Shipping РТЕ (Сингапур) и Haijinjiang Ship Management Co Ltd (Шанхай), которые, согласно материалам дела, являются судовладельцами сухогруза. В обоснование заявления истец ссылался на то, что 22 февраля вовремя стоянки сухогруза у грузового причала №5 "НМТП" из топливного танка этого судна началась течь (предположительно тяжелое бункеровочное топливо), что привело к загрязнению акватории порта Новороссийск нефтепродуктами. Для локализации и ликвидации разлива с поверхности морской акватории "НМТП" привлек собственный персонал и технику, а также силы и средства сторонних организаций. Прямой ущерб по локализации и ликвидации последствий загрязнения порт оценил в 43,24 млн рублей.

Стивидор обращался с требованием к судовладельцу о предоставлении гарантии возмещения ущерба до окончания погрузки судна, однако судовладелец проигнорировал требования компании о предоставлении гарантийного платежа или независимой безотзывной банковской гарантии , что и послужило поводом для обращения в суд с иском.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.