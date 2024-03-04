Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Отельерам могут снизить размер штрафов за нарушение правил регистрации гостей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому отельерам могут значительно снизить размер штрафов за нарушение сроков информирования о гостях, а в случае первого нарушения последует предупреждение.

"Нарушение классифицированными средствами размещения срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту пребывания, но не более, чем на десять дней, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет предупреждение", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, повторное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

"Нарушение классифицированными средствами размещения срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту пребывания более, чем на десять дней, а равно их непредставление, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 25 тыс. рублей", - отмечается в законопроекте.

Аналогичную ответственность предлагается установить за нарушение сроков предоставления в орган миграционного учета уведомления о прибытии и убытии иностранного гражданина или лица без гражданства.

В настоящее время, если несвоевременно поставить или снять с учета иностранного гражданина, должностным лицам грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей, юрлицам - от 400 до 500 тыс. рублей. За нарушение правил регистрации гражданина РФ предусмотрен штраф: для должностных лиц - от 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 250 до 750 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа составит для должностных лиц от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 до 800 тыс. рублей.

Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор разослал 34 сайтам требования удалить контент об обходе блокировок

В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний

В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний

ЛДПР предложила повысить порог страхования банковских вкладов до 3 млн рублей

Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии
ДТП с участием Михаила Ефремова

Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили еще один украинский танк Abrams

Медведев заявил, что присоединение новых регионов поддерживают все, признающие суверенитет РФ

Медведев заявил, что присоединение новых регионов поддерживают все, признающие суверенитет РФ

Путин призвал власти всех уровней не забывать об угрозах стране

Суд разрешил перерегистрировать крупный залог с VTB Bank Europe на ВТБ

Суд разрешил перерегистрировать крупный залог с VTB Bank Europe на ВТБ

Власти Петербурга усилили контроль над безопасностью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });