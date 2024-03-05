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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Су-27 сопроводил военные самолеты Франции над Черным морем

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о вылете истребителя Су-27 на сопровождение французских военных самолетов в районе Черного моря.

"5 марта 2024 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены выполняющие полет в направлении к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Согласно сообщению, к границам РФ приближались самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Е-3F и два многоцелевых истребителя Rafale C ВВС Франции.

"При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря", - сообщили в ведомстве.

"Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - заявили военные.

Су-27 Минобороны Черное море Франция
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