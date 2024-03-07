Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Банк России в очередной раз продлил на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ.

Эти меры сохранены из-за санкций, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, отмечает регулятор.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере $10 тысяч или эквивалентной суммы в евро (при условии, что ранее они не реализовали такую возможность). Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Запрет на выдачу юрлицам-нерезидентам наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах также сохранен до 9 сентября 2024 года. По другим валютам, как и ранее, ограничений нет.

Юрлица-резиденты в течение ближайшего полугода по-прежнему могут получить со счетов наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены только для командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет.

О необходимости сохранить ограничения в условиях запрета на ее ввоз в интервью "Интерфаксу" ранее сообщила зампред Банка России Ольга Полякова. "Основная причина введения этого ограничения - санкции, которые запрещают ввоз наличной иностранной валюты недружественных стран российскими банками. И пока этот запрет действует, мы не видим целесообразности отмены и нашего ограничения", - сказала она в конце февраля.