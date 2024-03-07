Инцидент на "Северстали" в Вологодской области был связан с попаданием дрона

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В результате попадания беспилотника на предприятии "Северсталь" в Вологодской области утром в четверг произошел инцидент, сообщает пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова.

"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности", - приводит пресс-служба слова главы Вологодчины.

Работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме.

"Мы держим ситуацию на контроле с 5:40, ожидали заключения следственных органов. Пострадавших в результате инцидента нет", - добавил Филимонов.

Ранее сообщалось со ссылкой на гендиректора дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгения Виноградова, что утром в четверг в доменном производстве произошел технологический инцидент. "Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт", - написал он на своей странице во "ВКонтакте". В пресс-службе "Северстали" отказались от дополнительных комментариев.