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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

В компании "Газпрома" сообщили о стабильном газоснабжении после разгерметизации МГ в ХМАО

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Газоснабжение потребителей после разгерметизации газопровода в ХМАО стабильно, газотранспортная организация ведет ремонт магистрали.

Как сообщили "Интерфаксу" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Югорск", 9 марта в 20:25 по Москве в Ханты-Мансийском автономном округе в Белоярском районе на участке магистрального газопровода "Уренгой-Центр-1" произошла разгерметизация газопровода с возгоранием.

"Пострадавших нет. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам", - сообщили в газотранспортной организации.

В телеграм-канале правительства региона сообщается: "Возгорание на участке газопровода в Белоярском районе вблизи поселка Лыхма, произошедшее в ночь на 10 марта, полностью ликвидировано. Угрозы жизнедеятельности населения и объектам экономики нет".

"Это был прорыв газа, после чего произошло возгорание и сразу же потухание. Пострадавших не было. Возгорание произошло в безлюдном месте. Ущерба природе также не нанесено, поэтому не требовалось вмешательства пожарно-спасательных подразделений. После окончания горения на месте работают аварийно-восстановительные бригады газотранспортного предприятия", - добавили в региональном управлении МЧС.

Подразделения ООО "Газпром трансгаз Югорск" ведут ремонтно-восстановительные работы.

Как добавили в дочерней компании "Газпрома", "расследование причин произошедшего проводится в установленном порядке".

ХМАО Газпром Газпром трансгаз Югорск газ
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