Песков заявил, что военные делают все для противостояния ударам по объектам в РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Попытки нанесения ударов по гражданским объектам в России продолжаются, но российские военные делают все необходимое, чтобы им противостоять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Наши военные делают все, что необходимо. Системы ПВО работают", - сказал Песков журналистам, комментируя атаки беспилотников на несколько российских регионов, которые были совершены в ночь на вторник.

"Продолжается такая террористическая активность, попытка нанесения ударов по гражданским объектам со стороны киевского режима. Наши военные начеку. Специальная военная операция продолжается", - добавил он.

Представителя Кремля также спросили, не рассматривается ли после атаки на НПЗ "ЛУКОЙЛа" во вторник возможность наделить частные компании правом самим организовывать противовоздушную оборону своих объектов.

"Обеспечение безопасности - это компетенция Минобороны, и нужно только к ним обращаться. Это - не наша тема", - отреагировал Песков.