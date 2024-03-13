Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря зарегистрирован в среду утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, сообщается на сайте Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф протянулся на расстояние 10 км в северном направлении от вулкана.

"Продолжается умеренное эксплозивное извержение вулкана. Выбросы пепла на высоту до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска", - говорится в сообщении KVERT.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области, в городе Северо-Курильске (это единственный населенный пункт на Северных Курилах) пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого Эбеко извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низколетящих воздушных судов.