Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту почти 2 км

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, днем в четверг выбросил столб пепла на высоту 1,8 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

По ее данным, пепловый шлейф протянулся в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км.

"В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Северо-Курильск МЧС Эбеко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Тела погибших под лавиной туристов эвакуировали с места трагедии на Камчатке

Отмена запрета антимонопольных проверок коснется лишь нескольких IT-компаний

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Что произошло за день: среда, 20 марта

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Мосгорсуд оставил Сергея Удальцова в СИЗО

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });