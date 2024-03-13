Россия в январе-феврале увеличила экспорт овса в 3,5 раза

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - РФ в январе-феврале этого года экспортировала более 64 тыс. тонн овса, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В стоимостном выражении экспорт вырос в 3,6 раза, до $15,7 млн.

Основными покупателями стали Китай и Монголия. Так, Китай импортировал российского овса более чем на $9 млн (в 2,4 раза больше), Монголия - на $3,5 млн (рост почти в 10 раз).

По данным Росстата, РФ в 2023 году снизила сбор овса до 3,3 млн тонн с 4,5 млн тонн в 2022 году.