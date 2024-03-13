Минстрой допустил, что деревянные многоэтажки в РФ начнут строить через два года

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Строительство деревянных многоэтажных домов в России могут запустить уже через два года, заявил в среду замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

"Как только, год-два максимум, мы закончим проведение всех исследований, выпустим нормативные документы в этой части, (...) сюда придет куча застройщиков, инвесторов, желающих вложиться в строительство деревянных объектов", - сказал Музыченко на "круглом столе" "25 вопросов заместителю министра строительства и ЖКХ" в рамках форума "Молодой специалист - строитель будущего".

По его словам, сейчас застройщики не идут в массовое строительство многоэтажек из дерева из-за отсутствия нормативных документов.

В феврале 2023 года Музыченко заявлял, что строительство деревянных многоэтажек разрешат в 2024 году.

"Мы в этом году, я думаю, завершим полностью все испытания и, как минимум, обеспечим внесение изменений в нормативную базу в первом квартале 2024 года, обеспечим строительство пяти этажей. (...) Со следующего года дома из дерева высотой как минимум пять этажей у нас можно будет строить", - говорил он.

В частности, до конца прошлого года министерство планировало решить вопросы, касающиеся пожарной и сейсмической безопасности.

Минстрой разрабатывает новые нормативные акты, позволяющие строить в России многоэтажные деревянные дома, с 2020 года.

В январе 2024 года директор ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин уточнял, что за прошлый год были выполнены 14 исследований сейсмической и механической безопасности различных деревянных конструкций.

"Таким образом, специалисты уже видят наглядные результаты проделанной работы, но не меньшая работа в этом направлении продолжится и в этом году", - подчеркнул Копытин.