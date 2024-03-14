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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Путин обсудит с членами правительства реализацию послания Федеральному Собранию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг проведет в формате видеоконференции совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - реализация послания президента Федеральному Собранию", - говорится в сообщении.

С докладами выступят первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, а также заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.

Владимир Путин правительство РФ Федеральное собрание
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