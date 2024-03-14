В Кремле не удивились сообщениям о планах США создать силы для возможных боёв в Арктике

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия рассматривает Арктику как стратегически важный регион, сообщения о планах США создать силы для возможного ведения боевых действий в этом регионе не новы, заявили в Кремле.

"Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается территорией достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на Земном шаре, конечно, рассматриваем этот регион как стратегически важный для нас", - заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что для России Арктический регион стратегически важен, "в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности".

По словам Пескова, это сейчас один из приоритетов России в развитии арктических территорий и раскрытия их экономического потенциала.