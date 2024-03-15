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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Песков заявил, что США пытаются подорвать отношение россиян к властям

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - США много лет пытаются подорвать отношение россиян к властям, и нельзя исключать, что такую политику Вашингтон проводит и в других странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что Дональд Трамп в 2019 году, будучи президентом США, поручил провести операцию по подрыву отношения населения Китая к властям страны, в частности, к председателю Си Цзиньпину.

"Я вам могу сказать одно, что подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. США, их соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране и пытаются заниматься до сих пор", - отреагировал Песков.

При этом он отметил, что решительный отпор российского общества позволил во многом минимизировать эффективность этой работы спецслужб США.

"Однако это не значит, что они оставляют попытки продолжать это дальше", - подчеркнул Песков.

"Нельзя исключать, что подобная практика распространяется на другие страны", - добавил он.

Дмитрий Песков Дональд Трамп США Китай
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