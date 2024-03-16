Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - сказал Песков журналистам.

Как сообщил позднее приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого", главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.