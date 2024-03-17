Режим опасности атаки беспилотников введен на территории Воронежской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима опасности атаки беспилотников на территории региона.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что силы ПВО готовы к отражению атаки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в воскресенье вечером около 19:30 по московскому времени сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.