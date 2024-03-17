Явка на выборах президента РФ в Вооруженных силах составила 99,8%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных Силах РФ завершено голосование на выборах президента.

"Явка составила 99,8%. В выборах приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву, гражданский персонал ВС РФ, а также личный состав группировок войск (сил), выполняющий задачи в зоне специальной военной операции", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

Общая федеральная явка на выборах президента РФ составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По итогам обработки 24,4% протоколов на выборах с 87,97% голосов лидирует Владимир Путин.