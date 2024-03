Три канадские неправительственные организации признаны нежелательными в РФ

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность трех канадских неправительственных организаций.

"Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных организаций Munk school of global affairs and public policy и Norman Paterson School of International Affairs", - заявили в ведомстве в понедельник.

Организации зарегистрированы на территории Канады и действуют при университете Торонто и Карлтонском университете, на базе которых функционирует ряд исследовательских подразделений, включая центры по изучению проблем безопасности.

"Указанные организации фактически участвуют в информационной кампании стран Запада по дискредитации Российской Федерации и разжиганию антироссийских настроений", - заявили в прокуратуре.

Так, по данным ведомства, в 2022-2023 годах этими НПО проведено большое количество мероприятий, ряд интервью сотрудников, "а также встречи с руководителями недружественных стран антироссийской направленности".

Кроме того, прокуратура признала нежелательной Russian Canadian Democratic Alliance.

"Организация создана на территории Канады в 2022 году, ее объявленной целью является продвижение прав и свобод человека в России", - пояснили в надзорном ведомстве.

Информация о признании этих организаций нежелательными направлена в Минюст РФ для включения сведений в соответствующий перечень.