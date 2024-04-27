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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Москва будет искать пути преодоления возможных санкций ЕС в отношении СПГ РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Попытки выдавливания России с энергетических рынков продолжаются, но Москва будет искать пути преодоления этих незаконных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков. Переход на более дорогие рынки, прежде всего, выгодный для США и ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ", - сказал Песков журналистам в субботу, комментируя сообщения о планах ЕС ввести санкции в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ).

"Мы в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препонов, недобросовестной конкуренции и незаконных действий", - подчеркнул он.

В частности, Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что ЕС планирует запретить перевалку российского СПГ с судна на судно для дальнейшей транспортировки.

"Такие эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Надо посмотреть, какие будут в итоге выработаны формулировки, какие будут очередные рестрикции, которые мы никак не можем воспринимать как законные. Нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков ЕС
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