Следствие просит арестовать еще одного фигуранта дела Crocus

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили в суде.

Это Джумохон Курбонов. О его задержании 26 апреля сообщили СМИ.

Согласно картотеке суда, Курбонову вменяется совершение теракта организованной группой (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК). Судя по базе столичных судов, Курбонов ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал. 9 апреля сообщалось, что 11 фигурантов этого дела были внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Четверо арестованных. по версии следствия, были исполнителями теракта, остальные предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали денежный перевод.