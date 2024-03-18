Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Казани на производстве косметики произошла вспышка сальмонеллеза

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сорок работников предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с сальмонеллезом, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Случаи заражения выявлены 17 и 18 марта. У 17 заболевших лабораторно обнаружена сальмонелла, остальные анализы остаются в работе.

Все заболевшие 15 марта ели в столовой предприятия.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили в столовой грубые нарушения санитарных требований, сообщило управление. В частности, там не соблюдаются условия хранения, сроки годности продовольственного сырья и пищевых продуктов; отсутствуют сопроводительные документы на сырье и полуфабрикаты. Помимо этого, были найдены гнилые овощи.

Управление попросит суд административно приостановить работу столовой, столовая уже опечатана. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, в столовой проведена дезинфекция.

Проверку по факту проводит и прокуратура Татарстана.

Как сообщила пресс-служба "Нэфис косметикс", с 2008 года организацией и предоставлением питания в компании занималась подрядная организация - ИП Сабиржан М.Р., которая арендовала помещения на территории предприятия под столовую и кафе. После отравления сотрудников руководство "Нэфис косметикс" решило расторгнуть договор с этой компанией.

Каждому из заболевших "Нэфис" пообещала выплатить по 50 тысяч рублей.

Предприятие продолжает работу в штатном режиме, уточнили "Интерфаксу" в "Нэфис косметикс".

"Нэфис" - один из крупнейших в России производителей товаров массового повседневного спроса: масложировой и косметической продукции, бытовой химии, а также продукции технического назначения и других товаров. В группу входят два крупных производственных предприятия в Татарстане - АО "Нэфис косметикс" и Казанский жировой комбинат (в июне 2021 года к нему присоединены АО "Казанский маслоэкстракционный завод" и АО "Нэфис-Биопродукт").

Роспотребнадзор Татарстан Казань Нэфис Косметикс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три канадские неправительственные организации признаны нежелательными в РФ

Три канадские неправительственные организации признаны нежелательными в РФ

Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ

Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ

Путин победил на выборах с 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Путин победил на выборах с 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ

Один из путей Транссиба на месте схода вагонов в Приамурье открыт для движения

Песков сказал, что Путин не говорил о переговорах об обмене Навального

В КПРФ призвали вносить изменения в избирательное законодательство

На Камчатке одного из пропавших под лавиной туристов нашли погибшим

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Признаны недействительными 709 избирательных бюллетеней

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });