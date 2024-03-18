В Казани на производстве косметики произошла вспышка сальмонеллеза

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сорок работников предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с сальмонеллезом, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Случаи заражения выявлены 17 и 18 марта. У 17 заболевших лабораторно обнаружена сальмонелла, остальные анализы остаются в работе.

Все заболевшие 15 марта ели в столовой предприятия.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили в столовой грубые нарушения санитарных требований, сообщило управление. В частности, там не соблюдаются условия хранения, сроки годности продовольственного сырья и пищевых продуктов; отсутствуют сопроводительные документы на сырье и полуфабрикаты. Помимо этого, были найдены гнилые овощи.

Управление попросит суд административно приостановить работу столовой, столовая уже опечатана. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, в столовой проведена дезинфекция.

Проверку по факту проводит и прокуратура Татарстана.

Как сообщила пресс-служба "Нэфис косметикс", с 2008 года организацией и предоставлением питания в компании занималась подрядная организация - ИП Сабиржан М.Р., которая арендовала помещения на территории предприятия под столовую и кафе. После отравления сотрудников руководство "Нэфис косметикс" решило расторгнуть договор с этой компанией.

Каждому из заболевших "Нэфис" пообещала выплатить по 50 тысяч рублей.

Предприятие продолжает работу в штатном режиме, уточнили "Интерфаксу" в "Нэфис косметикс".

"Нэфис" - один из крупнейших в России производителей товаров массового повседневного спроса: масложировой и косметической продукции, бытовой химии, а также продукции технического назначения и других товаров. В группу входят два крупных производственных предприятия в Татарстане - АО "Нэфис косметикс" и Казанский жировой комбинат (в июне 2021 года к нему присоединены АО "Казанский маслоэкстракционный завод" и АО "Нэфис-Биопродукт").