Песков заявил, что сейчас готовятся несколько зарубежных визитов Путина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Несколько зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина находятся в стадии подготовки, по мере приближения сроков о них будет объявлено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас готовятся несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о подготовке визита Путина в Китай в мае.