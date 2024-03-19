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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Песков заявил, что сейчас готовятся несколько зарубежных визитов Путина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Несколько зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина находятся в стадии подготовки, по мере приближения сроков о них будет объявлено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас готовятся несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о подготовке визита Путина в Китай в мае.

Дмитрий Песков Китай Владимир Путин
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