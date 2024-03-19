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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Президент РФ поручил ФСБ наращивать боевые возможности пограничных органов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ усиливать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, в том числе на морских направлениях.

"Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ во вторник.

Он отметил, что, прежде всего, это касается Черного моря.

Владимир Путин ФСБ Черное море
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