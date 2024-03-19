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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путин призвал парламент руководствоваться интересами дела при формировании кабмина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал российский парламент при формировании правительства руководствоваться интересами дела, а не корпоративными интересами.

"Я еще, работая в Ленинграде, потом в Петербурге, видел, как законодательные органы, сталкиваясь с этими проблемами, иногда спотыкаются, потому что за каждым назначением стоят корпоративные интересы. Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы не руководствовались корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела. Прежде всего, выбирали и утверждали людей по их личным деловым качествам, по их способностям решать задачи, на пороге решения которых стоит страна", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций во вторник в Кремле.

Он выразил надежду на то, что "мы в рабочих дискуссиях, конструктивных, найдем ответы на все эти вопросы".

Путин напомнил, что в обновленной Конституции закреплены полномочия по формированию высшего исполнительного органа власти - правительства, Госдума будет утверждать не только главу правительства и вице-премьеров, но и министров гражданского блока.

Владимир Путин Федеральное собрание правительство РФ
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