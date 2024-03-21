Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Пять полицейских пострадали при задержании подозреваемого в Луганске

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России по ЛНР сообщил о ранении пяти сотрудников МВД РФ во время операции по задержанию подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Луганске.

Там уточнили, что вечером 20 марта в Луганске полицейские преследовали подозреваемого. На светофоре им удалось остановить автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, в этот момент он привел в действие взрывное устройство.

По данным СКР, в результате пять сотрудников полиции получили осколочные ранения. Подозреваемый скончался на месте.

По данному факту управление СКР по ЛНР возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), добавили в пресс-службе.

ЛНР Луганск МВД РФ СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 21 марта

Пуск "Союза МС-25" отменили из-за просадки напряжения химического источника тока

Вторая попытка запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" намечена на субботу

Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура к МКС отменен

Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура к МКС отменен

Движение по Крымскому мосту остановлено

Глава РСПП Шохин согласен, что дифференциация НДФЛ назрела

Треть пути прошла буровая установка на месте ЧП на руднике в Приамурье

Основатель Gulagu.net Осечкин второй раз заочно арестован в РФ

За рубежом за Путина проголосовали 72,54% избирателей

За рубежом за Путина проголосовали 72,54% избирателей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам на 359 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });