Пять полицейских пострадали при задержании подозреваемого в Луганске

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России по ЛНР сообщил о ранении пяти сотрудников МВД РФ во время операции по задержанию подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Луганске.

Там уточнили, что вечером 20 марта в Луганске полицейские преследовали подозреваемого. На светофоре им удалось остановить автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, в этот момент он привел в действие взрывное устройство.

По данным СКР, в результате пять сотрудников полиции получили осколочные ранения. Подозреваемый скончался на месте.

По данному факту управление СКР по ЛНР возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), добавили в пресс-службе.