В дептрансе Москвы сообщили о снятии ограничений в районе Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта столицы сообщили, что ограничения движения около Crocus City Hall в подмосковном Красногорске сняты.

Ранее департамент проинформировал, что перекрыт проспект Маршала Жукова в направлении МКАД; ограничено движение по Волоколамскому шоссе в область; перекрыт съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.