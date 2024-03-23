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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:30

В дептрансе Москвы сообщили о снятии ограничений в районе Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта столицы сообщили, что ограничения движения около Crocus City Hall в подмосковном Красногорске сняты.

Ранее департамент проинформировал, что перекрыт проспект Маршала Жукова в направлении МКАД; ограничено движение по Волоколамскому шоссе в область; перекрыт съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

дептранс Москвы Crocus City Hall
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