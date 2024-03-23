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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 07:39

ПВО нейтрализовала 12 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что средствами ПВО в ночь на субботу были перехвачены и уничтожены 12 беспилотников самолетного типа над четырьмя областями России.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ Брянская область Белгородская область Воронежская область Саратовская область
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